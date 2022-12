Carreata divulga campanha Papai Noel dos Correios e incentiva adoção de cartinhas em Campo Mourão

Iniciada no dia 9 de novembro, a campanha Papai Noel dos Correios prossegue em todo o Brasil até 16 de dezembro. Em Campo Mourão, visando promover a campanha e incentivar a adoção das cartinhas, a agência dos Correios promoveu uma carreata na tarde de ontem pelas ruas da cidade.

A ação contou com a participação do Papai Noel e de vários incentivadores. O gerente da agência dos Correios de Campo Mourão, José Alves da Cruz, disse que além de divulgar a campanha, a carreta teve o intuito de motivar as pessas a adotarem as cartinhas.

Segundo ele, até o momento, a adesão tem sido baixa. “Ainda temos muitas crianças com as cartinhas prontas, esperando que sejam adotadas. Por esse motivo pedimos para que as pessoas se sensibilizem e tornem o natal de uma criança mais feliz”, conclama Cruz.

Segundo ele, para adotar a cartinha basta acessar o seguinte blog: https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php , clica em ‘adotar agora’ e seleciona estado (Paraná) e o nome da cidade. “Ao fazer a busca vai aparecer as opções disponíveis de cartinhas e aquela que tocar seu coração e só clicar em adotar. Dessa forma vai gerar um protocolo. Em seguida é só comprar o presente e comparecer nos Correios com o presente e protocolo para que possamos fazer o encaminhamento”, explicou.

A campanha contempla cartas enviadas por crianças de até 10 anos e por pessoas com deficiência, nesse caso sem limite de idade.