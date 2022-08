Cemitério de Quinta do Sol é alvo de furto e vandalismo

O Cemitério Municipal de Quinta do Sol foi invadido por vândalos, que além de causarem danos em mais de 30 túmulos, ainda furtaram peças de metal, vasos de bronze, letreiros e crucifixos em bronze. A invasão aconteceu durante a madrugada dessa quarta-feira (17).

Um rastro desolador e de destruição presenciado pelas famílias que mantém parentes sepultados no local. O prefeito Leonardo Romero (PSD), foi pessoalmente ao “campo santo” para verificar a situação e acompanhar o trabalho investigativo da polícia, que tenta identificar e prender os criminosos.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, o prejuízo material ainda está sendo calculado. Entre os materiais arrancados e levados pelos bandidos estão: vasos de bronze, letreiros com frases e nomes das pessoas sepultadas, em bronze, crucifixos de prata e bronze, entre outros itens. Os vândalos também quebraram imagens de santos que estavam sobre as sepulturas.

Pelo menos 30 sepulturas foram alvo dos bandidos, mas o número pode aumentar, pois a vistoria ainda não havia terminado até o início da tarde dessa quarta-feira.

A Polícia Militar esteve no local, faz um levantamento da situação e o caso foi repassado para a Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão. No ano passado, o prefeito condenou ataques de vândalos que ocorriam com freqüência em prédios e logradouros públicos do município.

