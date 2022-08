Caminhoneta sai da pista ao aquaplanar e bate em árvores na PR-180

O tempo chuvoso acabou provocando um acidente por volta das 16 horas desta quarta-feira, 17, na rodovia PR-180, na subida dos eucaliptos, entre Goioerê e Moreira Sales.

O motorista de uma camioneta S-10, que trafegava sentido a Moreira Sales quando o veículo teria aquaplanado, rodado na pista e batendo contra algumas árvores de eucaliptos.

O condutor de 26 anos foi encaminhado para um hospital de Goioerê por uma viatura policial que passava no local no momento do acidente, mas ele não teve ferimentos. Equipes do Samu e dos bombeiros chegaram a ser mobilizadas, mas não houve a necessidade de atendimento.

Com informações: Goionews