Cemitério de CM já sepultou 14 vítimas da covid-19 em março

O aumento das mortes pela covid-19 em Campo Mourão, fez subir e muito o número de sepultamentos no Cemitério Municipal São Judas Tadeu. Apenas nesses primeiros dez dias do mês de março, 14 vítimas da doença já foram sepultadas no local.

Para se ter uma ideia, o número de enterros por conta da covid, já supera todo o mês de fevereiro, que encerrou com nove. Já no mês de janeiro, 18 pessoas mortas pela doença foram sepultadas no local.

Ou seja, em 2021, a doença está muito mais letal. Um relatório comparativo de 2019, antes da pandemia, com 2020, revela um aumento expressivo de sepultamentos no “campo santo”. Foram 635, em 2019, e 670 no ano passado, dos quais 64 foram pessoas que morreram pelo novo coronavírus.

No geral, somando todos os tipos de óbitos, foram 65 sepultamentos em janeiro no São Judas Tadeu, enquanto durante os 28 dia de fevereiro, foram 59. No mesmo período do ano passado, portanto antes da pandemia, janeiro teve 56 e, fevereiro, 44.

Com o início da pandemia, em março de 2020, os números não baixaram de 50 enterros mensais, com exceção de novembro, quando a pandemia deu uma trégua e o cemitério computou 39 sepultamentos. O recorde mensal em 2020 foi no mês de julho, com 73 enterros.

Segundo a responsável pela administração do Cemitério, Janete Iori, no fim de semana houve mais óbitos pela covid-19 do que por causa natural. “Estamos tendo sepultamento todos os dias, sem contar alguns que foram para fora de Campo Mourão. Está muito complicado e até corremos o risco de não ter mais espaço para novos sepultamentos, se essa pandemia não acabar logo”, lamenta ela. No Cemitério Parque Angelus, foram três enterros de pessoas mortas pela covid, este ano.