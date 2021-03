PCPR entrega prêmio para vencedores de concurso de fotografia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) entregou nesta segunda-feira (08) o prêmio para os vencedores do Concurso de Fotografia 2020/2021. O reconhecimento aconteceu durante reunião do Conselho da instituição, em Curitiba. Houve 54 inscrições que somaram 127 fotografias.

Os participantes receberam um certificado de premiação e a moeda comemorativa “Pensando Estrategicamente o Futuro 2019-2023″. Futuramente, também vão ganhar uma edição de um livro de fotografias que será editado e publicado pela PCPR.

Foram selecionadas oito fotografias de seis autores, ou seja, dois deles com duas imagens escolhidas. Os fotógrafos vencedores são Cristiane Pansolin Cardoso, Daniel Pereira Bueno, Márcia Regina Quinhone, Marcio Henrique de Souza Yuge, Thais Mendes Santiago e Wellington Cesar de Carvalho.

Para a investigadora de polícia Thais Mendes o concurso foi uma possibilidade de valorização do profissional. “Eu pude mostrar outros talentos, outras habilidades que eu tenho e assim valorizar o meu trabalho”, afirmou.

Daniel Pereira Bueno tem o sonho de ingressar na carreira policial e viu no concurso a oportunidade de estar mais perto da instituição. “É um sentimento de gostar da polícia e poder participar da PCPR antes de me tornar policial civil. Com as fotos eu pude mostrar esse trabalho de perto”.

O investigador de polícia Márcio Yuge contou que o concurso foi interessante para que ele ilustrasse o trabalho dele na PCPR. “É uma valorização do que eu faço diariamente e serve como incentivo aos policiais para que busquem sempre melhorar”, disse Yuge.

Uma comissão julgadora avaliou o material e selecionou as fotos de fotógrafos amadores e dois profissionais. Três vencedores são policiais civis paranaenses.