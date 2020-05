Lojas Quero-Quero inaugura filial nesta quarta, em Campo Mourão

A rede gaúcha de Lojas Quero-Quero inaugura nesta quarta-feira sua filial em Campo Mourão. A loja fica localizada na avenida Manoel Mendes de Camargo, em frente à Prefeitura.

A inauguração será às 9h, com a presença de autoridades locais. “Será uma inauguração sucinta por conta dessa pandemia de coronavírus, geralmente inauguramos com coquetel aos clientes, animador de loja e som de rua, mas agora isso não será possível. Para nós é uma grande satisfação entrar em Campo Mourão, uma cidade referência na região”, disse o gerente da loja, Rugierie Talhaferro Gomes.

A Quero-Quero inicia as atividades com doze funcionários diretos e três indiretos, com possibilidade de abertura de mais duas vagas, logo após a inauguração.

A loja comercializa desde material de construção a móveis e eletrodomésticos, oferecendo inúmeras facilidades de negócio com os clientes.

A Quero-Quero trabalha também com serviços financeiros, proporcionando empréstimo pessoal, com saque direto na boca do caixa. “O empréstimo é oferecido a qualquer categoria profissional, aposentados, profissionais liberais, autônomos, assalariados, com taxas acessíveis. O cliente retira o dinheiro e só paga a primeira parcela em 70 dias, e parcelado em até 18 meses”, propaga.

Rugierie afirma que a Quero-Quero quando entra em uma cidade não visa apenas fazer negócio, mas também amizades.

“Em Campo Mourão não será diferente, estamos chegando aqui para fazer parte da comunidade. Não queremos receber o cliente apenas para fazer suas compras, mas também para tomar um café, um chá e um mate quando ele tiver vontade. Claro que o mate agora com a pandemia não é possível. Todos serão muito bem recebidos em nossa loja”, completa.