Celebração memorável: Rotary Club de Campo Mourão honra mães, aniversário do Clube e reconhece contribuições locais

Na última quinta-feira, o Rotary Club de Campo Mourão promoveu uma solenidade especial, marcada por emoção, reconhecimento e celebração. O evento, realizado em comemoração ao Dia das Mães, ao 55º aniversário do clube e à posse de novos membros, foi um testemunho do compromisso contínuo da organização com a comunidade e seus valores fundamentais.

Entre os momentos destacados da cerimônia, cinco novos membros foram oficialmente empossados, fortalecendo os laços de serviço e amizade que são a essência do Rotary. Além disso, cinco companheiros foram agraciados com o título Paul P. Harris, reconhecendo seu compromisso exemplar com os ideais rotários e seu impacto positivo na sociedade local.

Um dos pontos altos da noite foi a emocionante homenagem prestada às mães presentes, reconhecendo não apenas o papel vital que desempenham em nossas vidas, mas também sua influência inspiradora na construção de uma comunidade mais forte e compassiva.

Como parte das celebrações, o Rotary Club de Campo Mourão teve a honra de conceder o título de sócio honorário ao Padre Jurandir Coronado Aguilar, em reconhecimento aos seus notáveis serviços prestados à comunidade. O Padre Aguilar tem sido um pilar de apoio e uma fonte constante de inspiração para inúmeras pessoas, exemplificando os valores de serviço e dedicação que são o cerne da missão rotária.

O presidente do clube, juntamente com todos os membros, expressa profunda gratidão a todos os presentes e à população em geral por seu apoio contínuo e por compartilhar desta ocasião especial. Que este momento de celebração e reconhecimento inspire a todos nós a redobrar nossos esforços em prol do bem comum e a continuar a fazer a diferença, cada um à sua maneira, em nossa querida Campo Mourão.

Além das celebrações e reconhecimentos, o Rotary Club de Campo Mourão também se solidariza com as comunidades que enfrentam desafios extremos no Rio Grande do Sul. Para contribuir com ajuda humanitária, doações são bem-vindas via PIX, adicionando R$ 0,01 ao CNPJ do Rotary Club de Campo Mourão (80900525000112). Cada centavo fará diferença. Juntos, podemos oferecer conforto e esperança às pessoas afetadas.

Para mais informações sobre as atividades e iniciativas do Rotary Club de Campo Mourão, visite nossa página no instagram @rotaryclubdecampomourao ou entre em contato conosco diretamente. Juntos, podemos transformar vidas e comunidades para melhor.