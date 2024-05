11° BPM arrecada caminhão com doações para o Rio Grande do Sul

O 11° Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão (BPM) embarcou na data de hoje (10) um caminhão carregado com suprimentos essenciais para ajudar as vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul.

Com o aumento das chuvas e inundações no Sul do Brasil, o Rio Grande do Sul tem enfrentado uma crise humanitária. Reconhecendo a urgência da situação, o 11° BPM se uniu a voluntários, sociedade civil organizada e parceiros locais, entre eles empresas como a Expresso Nordeste que além da doação de água potável e colchões realizou a manutenção do veículo para o transporte dos materiais para as comunidades afetadas.

O caminhão segue repleto de doações variadas, incluindo água potável, materiais de limpeza, roupas, cobertores, alimentos não perecíveis e outros itens de primeira necessidade.

Esses suprimentos foram generosamente doados pela comunidade e por policiais. As doações seguem sendo recebidas no 11° BPM – Avenida José Tadeu Nunes, 216 – Campo Mourão toda a ajuda é bem-vinda.