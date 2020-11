CDL de Campo Mourão elege nova diretoria nesta quarta-feira

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Mourão (CDL) realiza assembleia geral nesta quarta-feira (25/11) para a eleição da diretoria que comandará a entidade a partir do dia 1º de janeiro próximo. Atualmente, o presidente é Fábio Júnior Bareta (gerente da Center Calçados), com Ivo da Silva (da empresa IvoMaq) na vice-presidência.

A assembleia acontecerá na sede da entidade (no primeiro andar do Centro Empresarial Cidade), com primeira convocação marcada para às 18 horas e em segunda convocação às 18h30min. A ordem do dia para o encontro prevê também a deliberação de assuntos gerais de interesse do comércio lojista local.

Os eleitos permanecerão à frente da CDL de Campo Mourão na gestão 2021-2022. Já foram presidentes da entidade: Alcídio Pereira (1984-1986), Antonio Lopes Pequito (1986-1988), Ismael Teobaldo de Assis (1988-1990), José Aparecido de Oliveira (1990-1992 e 1994-1996), Oscar Gonçalves (1992-1994), Lázaro de Souza Filho (1996-1998), Francisco Lopes Pequito (1998-2001), Márcio Alexandre Chiroli (2001-2003), Álvaro Machado da Luz (2003-2005), Marcelo Chiroli (2005-2008), Antônio dos Reis Pereira (2008-2010), Paulo César Gomes (2010-2014) e Ivo da Silva (que comandou a entidade por dois mandatos).

No calendário de eventos da CDL/Campo Mourão destaca-se a realização do Feirão Queima de Estoque do Comércio. Estava prevista a realização de três edições do evento em 2020, mas a pandemia de Covid-19 inviabilizou a promoção. A entidade foi fundada no dia 24 de fevereiro de 1984.