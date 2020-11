Governo quer ampliar parceria com a Coamo nos próximos anos

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nesta segunda-feira (23) com diretores da cooperativa Coamo, de Campo Mourão, para discutir investimentos e estratégias para ampliar a produção e a parceria institucional para os próximos anos. A cooperativa completou 50 anos em 2020 e já está planejando os próximos passos para completar um século de existência dentro da industrialização e beneficiamento de soja, milho, trigo, café e açúcar, entre outras matérias-primas.

O governador destacou que a Coamo é uma das maiores cooperativas da América Latina, com faturamento previsto em R$ 18 bilhões para 2020. É a 23ª maior exportadora do País, com cerca de 30 mil associados e 7 mil funcionários. “A Coamo é um patrimônio dos paranaenses, nos orgulha com seu trabalho. Chegar a meio século de história é uma inspiração para a nossa geração”, disse Ratinho Junior. “Essa reunião serviu para dar um abraço virtual nos diretores e em todos os colaboradores da cooperativa”.

O governador citou investimentos do Estado que vão fortalecer ainda mais essa atuação da cooperativa, como a construção de terceiras faixas nos trechos entre Campo Mourão e Pitanga, e entre Pitanga e Mauá da Serra, valorizando o eixo central do Estado; uma licitação planejada para o ano que vem na moega do Porto de Paranaguá, facilitando a descarga dos trens no terminal; e políticas contínuas de estímulo ao crédito e de acesso à energia com qualidade e estabilidade para o agricultor.

“O Governo do Estado é parceiro das cooperativas. Estamos trabalhando em irmandade com elas para buscar novos investimentos, incentivar a industrialização das cadeias dos grãos e das carnes e tornar o Paraná uma referência ainda maior em produção de alimentos de maneira sustentável”, acrescentou Ratinho Junior. “A Coamo é exemplo dessa eficiência, da modernização dos processos e da geração de emprego com qualidade”.

O governador e a empresa também discutiram aspectos tributários em relação a crédito presumido de exportação e enquadramento dos produtos da cooperativa dentro do novo marco legal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em relação à gordura trans. A partir de 2023 as empresas brasileiras não poderão mais usar esse componente como ingrediente, o que acarretará em mudanças na produção de margarinas da Coamo, por exemplo.

INVESTIMENTOS PRIVADOS

No encontro, os diretores da Coamo também apresentaram um balanço parcial das obras de expansão do terminal privado da cooperativa no Porto de Paranaguá, com investimento de R$ 200 milhões. O aporte compreende a ampliação da capacidade estática de armazenagem de grãos para 87.100 toneladas e do volume de embarque para 4.000 ton/hora. Os investimentos contemplam obras civis, máquinas e equipamentos, montagens e instalações. A inauguração deve ocorrer em agosto de 2021.

Também estão no rol de investimentos da Coamo novas indústrias, provavelmente nas proximidades do parque industrial de Campo Mourão. Uma delas será dedicada para rações e a outra para produção de etanol e farelo de milho. Também está dentro do planejamento a ampliação da capacidade dos moinhos de trigo da cooperativa.

COAMO

A Coamo nasceu com 79 agricultores associados que subscreveram a ata de fundação e um capital social ainda contado em cruzeiros. A primeira sede foi um escritório com 50 metros quadrados. Em 2019 a cooperativa recebeu 3,5% de toda a produção nacional de grãos e fibras e 17% da safra paranaense. Foram 4.807.587 de toneladas exportadas no ano passado, o que ultrapassou US$ 1,4 bilhão em valor agregado.

PRESENÇAS

Estiveram presentes no encontro virtual os secretários de Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e da Fazenda, Renê Garcia Junior; o diretor da Receita Estadual, Roberto Tizon; o deputado federal Rubens Bueno; o presidente do Conselho de Administração da Coamo, José Aroldo Gallassini; o presidente-executivo da cooperativa, Airton Galinari; e os diretores Antonio Sérgio Gabriel (Financeiro e Administrativo) e Rogério Trannin de Mello (Comercial), integrantes da diretoria da Coamo.

Agência Brasil