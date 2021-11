“Cavalgada da Esperança” na programação de aniversário de Boa Esperança

Uma das atividades programadas para marcar a passagem dos 57 anos de emancipação político administrativa de Boa Esperança será a 15ª Cavalgada da Esperança.

O evento, que no ano passado não foi realizado por conta da pandemia, será realizado no dia 5 de dezembro. Haverá café da manhã gratuito para cavaleiros e amazonas e almoço, a R$ 15,00 por pessoa, além de show com Fabinho & Maciel.

A Cavalgada da Esperança reúne participantes de várias cidades da região. Os organizadores informam que o evento será realizado seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19, como uso e máscara e outros cuidados.

Após concentração a partir das 9 horas no Parque Ecológico do município, o grupo inicia o percurso de aproximadamente 12 quilômetros. O retorno será no mesmo local de partida com almoço a partir das 12 horas. Também haverá sorteio de fivelas e brindes aos participantes.

Boa Esperança comemora 57 anos no dia 14 de dezembro. O evento será realizado em parceria com a prefeitura do município, Rotary Club de Boa Esperança e Eco Aventuras.

Serviço

Interessados em participar poderão entrar em contato com Carlinhos Donato, pelo telefone: (44) 9 99111605 ou Gerson (9 9979-3153).