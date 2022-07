Causa animal é tema de debate entre municípios na Comcam

Secretários municipais e defensores da causa animal de toda região participaram de um encontro na manhã desta sexta-feira (8), na sede da Comcam, em Campo Mourão. A pauta da reunião: políticas públicas voltadas ao bem estar animal.

O secretário de Proteção e Bem-estar Animal de Maringá, Marco Antônio Lopes de Azevedo, compartilhou com os municípios a experiência de política pública implantada pelo prefeito Ulisses Maia em defesa dos animais na Cidade Canção.

Participaram do evento também o secretário de Assuntos Metropolitanos e Institucionais de Maringá, Fausto Eduardo Herradon e o vereador, Flávio Mantovani, defensor da causa animal.

“Agradecemos a atenção do prefeito Ulisses em disponibilizar sua equipe a vir à Comcam trocar experiências com nossos municípios. Sabemos que o problema de animais soltos nas ruas é recorrente praticamente em todas as cidades. Hoje é uma questão de saúde pública que precisa de uma solução”, destacou o presidente da Comcam, Leandro Oliveira, prefeito de Araruna.

Ele não pôde participar do encontro devido a mudanças de última hora em sua agenda política. Na ocasião o secretário Marco Antônio apresentou resultados alcançados com o projeto implantado em Maringá, falou dos desafios e também compartilhou erros e acertos com os municípios.

Como exemplo, citou que o trabalho de castração em massa para o controle populacional de animais, e a educação com as crianças na escola, alcançaram resultados ‘extremamente’ positivos. “Na nossa opinião, estes são os dois principais pilares de uma política pública que vai se consolidar ao longo do tempo”, falou.

Para se ter ideia, de 2018 para cá, quando foi implantada a política pública voltada a causa animal em Maringá, o secretário informou que foram castrados mais de 28 mil cães. Além disso, o município é rígido no cumprimento da legislação, com equipes de fiscalização atuando em toda a cidade. Feiras de adoção também faz parte das ações.

UNIÃO

A vereadora de Campo Mourão, Elvira Schen, voluntária da PAIS (Associação dos Protetores de Animais Independentes), disse que os defensores da causa precisam de mais união para mudança da mentalidade da sociedade em relação ao assunto., inclusive dos governantes.

“Precisamos de união porque essa mudança de mentalidade da sociedade e dos governantes só os protetores vão conseguir porque sabemos lidar com a emoção, o coração e a razão. Em Campo Mourão a gente tem sido muito criticado às vezes por pegar nos pés das pessoas, às vezes até brutos”, falou, ao lembrar dos altos gastos da associação com os cuidados voltados a cães de rua. “O gasto é enorme, nunca nossa associação está com dívida menor do que R$ 100 mil”, emendou.