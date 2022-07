Lojas abertas até às 17 horas, neste sábado, em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – até às 17 horas – neste sábado (dia 9). Tradicionalmente, o horário dilatado de funcionamento do comércio nos dois primeiros sábados de cada mês resulta em incremento nas vendas e também num fluxo maior de consumidores nas lojas, sobretudo na área central da cidade.

Além da comodidade proporcionada pelo horário estendido, que beneficia principalmente aqueles que durante toda a semana trabalham em horário comercial, os consumidores sabem que muitos estabelecimentos comerciais aproveitam para realizar promoções, oferecendo descontos ou condições especiais de pagamento. O horário estendido atrai não apenas os consumidores de Campo Mourão, mas também um crescente número de pessoas da região, atraídas pela maior diversidade de produtos ofertados.

Na avaliação de muitos comerciantes, os mourãoenses já se acostumaram a aproveitar os sábados em que as lojas atendem em horário estendido para ir às compras, sem enfrentar a correria do dia a dia. Não faltam aqueles que aliam compras e passeio com a família. Outros aproveitam para pesquisar preços e produtos antes de efetuar as compras.

E não é apenas o comércio lojista que se beneficia do horário especial, pois o movimento também aumenta consideravelmente em cafeterias, sorveterias, lanchonetes, pastelarias, restaurantes, etc.