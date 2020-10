Catador de recicláveis provoca incêndio ao queimar fios para extrair cobre

Um catador de recicláveis provocou um incêndio de grandes proporções próximo ao Parque do Lago, ao queimar alguns fios para extração do cobre. Devido o tempo seco, o fogo se propagou muito rápido em uma área de vegetação e o homem perdeu o controle da situação.

O Corpode Bombeiros foi acionado e até agora há pouco ainda permanecia no local para o controle das chamas. Por sorte o incêndio não atingiu área de mata.

Segundo as informações, o causador do incidente é catador de reciclável e ateou fogo em alguns fios e outros objetos para retirada do cobre. No entanto, o fogo acabou se espalhando. Ao perceber que não teria condições de apagar o fogo, ele deixou o local, mas foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para a delegacia.

O Corpo de Bombeiros alerta a todos para que evitem atear fogo em terrenos vazios, quintais ou mesmo em lixo, pois o clima extremamente seco pode fazer com que um simples foco de incêndio se alastre muito rápido, levando risco para áreas residências, lavouras, ou matas de preservação, onde o controle se torna muito difícil.