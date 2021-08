Castrapet vai esterilizar 400 animais nesta semana em Campo Mourão

O Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (Castrapet) estará em Campo Mourão nesta terça e quarta-feira (03 e 04). Ao todo, 405 animais são aguardados no castramóvel, do Governo do Paraná, entre cães e gatos. O programa é permanente e a meta é atingir 100% dos municípios do Estado.

O Castrapet é uma ação de saúde única da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest). O principal objetivo é atender famílias de baixa renda com o serviço gratuito.

O secretário da pasta, Márcio Nunes, acompanhará a ação nesta terça-feira (03), às 8 horas. “Estamos chamando a atenção para a questão da saúde única, que é a relação da saúde do homem com a dos animais”, disse.

A esterilização acontece dentro de um castramóvel, veículo totalmente equipado com centro cirúrgico, sala de recuperação, sala de preparo, autoclave para esterilização de materiais, aparelhos de anestesia inalatória, monitor multiparamétrico, entre outros, o que garante um atendimento de qualidade.

Além disso, os cães e gatos devem ser cadastrados no Pet Amigo – Cadastro Estadual de Animais de Companhia, para sair com um microchip. A plataforma permite a divulgação de pets desaparecidos e encontrados para potencializar e agilizar a localização de animais domésticos que se perdem ou são retirados de seus tutores.

CAMPO MOURÃO

A castração de animais em Campo Mourão acontece até quarta-feira (04). Campo Mourão é o 11° município do segundo ciclo do Castrapet, que começou no mês passado. Com R$ 2,5 milhões, o programa passará por 80 municípios até o final do ano.

No primeiro ciclo do Castrapet, que teve início em 2019, 45 municípios foram atendidos com a castração gratuita de cerca de 15 mil animais. O cadastramento para participar é organizado pelas prefeituras antes da realização das cirurgias.

ORIENTAÇÕES

É preciso que os animais estejam em jejum absoluto de 8 horas para receber anestesia e não ter complicações. Os veterinários alertam para a falta e o excesso de jejum. Animais sem jejum não podem receber anestesia e não fazem a cirurgia. Já o jejum de mais de 8 horas pode ocasionar uma demora na recuperação da anestesia. O animal também pode apresentar tremores, aumento da pressão sanguínea, convulsão e entrar em coma.

