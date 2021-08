Queda de moto mata morador de Engenheiro Beltrão

Marcos Bárbara Laudin, 35 anos, morador em Engenheiro Beltrão, morreu vítima de um acidente de moto, ocorrido na noite desse domingo. O acidente foi na rodovia PR 082, entre Terra Boa e Engenheiro Beltrão.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, ele conduzia uma motocicleta Suzuki 750 CC, quando acabou perdendo o controle da direção em uma curva na região do Rio Claro e sofrendo a queda. A moto ficou completamente destruída.

Ele trafegava sentido Terra Boa a Engenheiro Beltrão. Com ferimentos graves, Laudin, que era açougueiro, foi encontrado por terceiros em uma lavoura de milho e encaminhado ao hospital de Terra Boa.

No entanto, devido a gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e faleceu. Laudin deixa um filho de 11 anos. O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão. A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru esteve no local para registrar a ocorrência a apurar as circunstâncias do acidente.

Informações: Enfoque Regional