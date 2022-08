Professores passam por formação sobre alfabetização pós-pandemia

Os desafios e estratégias para alfabetização dos alunos da rede pública após o longo período sem aulas presenciais por conta da pandemia de Covid-19 foi o tema de uma formação realizada nesta semana, no Teatro Municipal. Além de Campo Mourão, participaram também professores de outros municípios da região.

A palestrante foi a professora Alessandra Wihby, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), coordenadora do projeto “Alfabetiza (com)textos”, criado para promover reflexões acerca do processo de alfabetização. O programa busca estratégias e trocas de experiências para estimular a leitura e readaptação curricular dos alunos.

“A alfabetização no Brasil já tem uma defasagem histórica, que se acentuou com a pandemia. Por isso é importante essa qualificação e a partir dessa proposta faremos uma investigação mês a mês no trabalho com os alunos para suprir essa defasagem”, explica a professora Valéria da Silva Almeida, que participou do curso.

A coordenadora do programa explica que o ponto de partida e de chegada está focado na prática do professor. “A partir daí serão inseridas discussões que resultem em ressignificação das ações pedagógicas e qualificação na aprendizagem dos alunos”, afirma a coordenadora. Ela explica que o projeto prevê o acompanhamento das crianças com avaliações regulares para analisar a evolução na leitura e na escrita.