Castração gratuita de animais domésticos atende 140 cães e gatos na Região do Lar Paraná

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, em parceria com a Associação dos Protetores de Animais Independentes (PAIS), está realizando até amanhã (sexta-feira) a primeira etapa do programa de castração gratuita de animais domésticos, o Castramóvel; em novo formato. A ação contempla 140 cães e gatos, entre machos e fêmeas, na região do Lar Paraná.

O programa oferece castrações gratuitas para animais domésticos com idade entre 6 meses e 7 anos, sendo permitido inscrever até dois animais por endereço. Os procedimentos cirúrgicos são realizados com toda a segurança necessária, garantindo bem-estar e qualidade no atendimento.

A voluntária da PAIS, Amanda Tonet, ressaltou a importância da iniciativa para reduzir o abandono.

“Quanto mais animais castrados, menos animais nas ruas. Essa é uma ação essencial para o futuro, porque ajuda a controlar a população, evita sofrimentos e melhora a qualidade de vida dos bichinhos e da comunidade”, destacou.

Novo formato amplia atendimento

A Prefeitura mudou o formato do programa, que deixou de ser realizado por bairros e passou a atender grandes regiões da cidade. Assim, todos os moradores da região contemplada podem garantir a inscrição de seus animais domésticos.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Franco Sanches, explicou a alteração. “Fizemos essa mudança para simplificar o processo e alcançar ainda mais famílias. A cada etapa, toda a região determinada será contemplada, permitindo mais eficiência e inclusão no atendimento”, afirmou.

A ação reforça o compromisso do município com o bem-estar animal e a saúde pública, promovendo um ambiente mais equilibrado e humano para toda a comunidade.