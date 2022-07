Castração gratuita atendeu mais 217 animais em Campo Mourão

O programa que garante castração gratuita de cães e gatos, em parceria entre o governo do Estado e o município, atendeu mais 217 animais nesta quinta-feira (28), em Campo Mourão. Todos foram inscritos na semana passada e o critério para ter direito a castração é que a família dos proprietários tenham renda de no máximo dois salários mínimos ou inscrita em programas sociais do governo.

O atendimento foi realizado na seda da Secretaria de Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA), onde está instalado o castramóvel. A esterilização gratuita é garantida pelo programa promovido pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest).

Nesta etapa cada família teve direito de castrar apenas um animal. Além da cirurgia eles recebem gratuitamente microchip de identificação e os medicamentos necessários para o pós-operatório. O objetivo é prevenir zoonoses e evitar possíveis problemas causados pela cria indesejada de animais, como o abandono nas ruas.