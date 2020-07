Castração de cães e gatos na SEAMA até amanhã

Termina nesta terça-feira (07) a castração de cães e gatos, uma parceria entre o município, através da PAIS (Protetores de Animais Independentes) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável. A ação, que começou no domingo (05), é realizada na sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA). Nesta etapa serão castrados gratuitamente 550 animais, previamente cadastrados no dia 17 de junho.

A castração é para atender animais de proprietários com comprovação de renda de até 3 salários mínimos. A ação visa o controle populacional de cães e gatos e prevenção de zoonoses. “É uma grande iniciativa do Governo do Estado para melhorar a saúde dos animais e das pessoas que convivem com eles”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável, Márcio Nunes. “É importante frisar que os serviços veterinários se encaixam como atividades essenciais”, lembra.

O serviço é executado por uma empresa de Sorocaba, vencedora da licitação do governo do Paraná. A castração é realizada numa unidade móvel. A presidente da PAIS, Amanda Tonet, disse que a intenção é realizar mais uma etapa ainda este ano. “O ideal é castrar de 1.500 a 2.000 animais por ano”, explicou.