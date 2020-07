Mulher de 53 anos é a oitava vítima de coronavírus em Campo Mourão

A pandemia de coronavírus fez mais uma vítima em Campo Mourão. Trata-se de uma mulher de 53 anos, que faleceu na Unidade Pronto Atendimento (UPA) do município. Ela apresentava outras comorbidades, como diabetes e hipertensão.

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, a paciente passou pela UPA no dia 1º de julho e no dia seguinte foi levada para a Santa Casa. “O teste rápido apontou negativo para a covid, mas ontem ela retornou para a UPA com sintomas mais graves da doença e acabou falecendo”, disse o secretário. Desta vez o exame deu positivo.

Agora Campo Mourão chega a oito mortes pelo novo coronavírus. O último Boletim-Covid divulgado no final da tarde deste domingo, informa que o município chegou a 355 casos confirmados da doença, sendo 120 não-oficiais, além de outros 102 suspeitos.

Em monitoramento estão outros 288 pacientes e 259 se recuperaram. Na UTI-Covid da Santa Casa encontram-se nove internados, sete pelo SUS e dois por convênio. Outros dez estão na enfermaria.