Casal vende veículo de trabalho e compra Kombi para projeto social

O desapego de bens materiais em prol do ser humano menos favorecido é um ato de amor que poucas pessoas estão dispostas a experimentar. Mas foi assim, pela compaixão ao próximo, que o casal Anderson Domingos da Silva, e Vanessa Cristina da Silva, decidiram abrir mão do veículo Gol que usavam para trabalhar para adquirir e doar uma Kombi para a Associação Casa de Recuperação Salvando Vidas.

Essa comunidade foi fundada em 2008, pelo pastor Adão Adriano, 47 anos, com a finalidade de fazer um trabalho de recuperação para mudar a situação de pessoas envolvidas com drogas e crimes. Hoje vai além disso, atendendo também moradores de rua, com refeições e acolhida.

Anderson e Vanessa, que possuem uma página de notícias em rede social com publicação em tempo real principalmente de ocorrências policiais e acidentes, fazem parte do projeto junto ao pastor Adão.

“Conhecemos esse projeto do pastor Adão durante a pandemia e acompanhamos a grande dificuldade que ele tinha principalmente de locomoção. Foi então que Deus tocou no meu coração e decidimos vender um dos carros que tínhamos para trabalhar e compramos a Kombi, um carro maior e que gera mais economia. Com isso, podemos comprar mais alimentos para servir as marmitas no projeto”, disse Anderson.

O veículo foi entregue nesta quarta-feira ao pastor, que ficou muito agradecido com o presente. “Quero agradecer a Deus, pois esse veículo será muito importante não apenas para o nosso projeto, mas para Campo Mourão em geral, pois vai acrescentar no trabalho que temos desenvolvido em prol do ser humano que está em situação de rua. São pessoas que não têm esperança de voltar para a sociedade”, disse o pastor.

A Kombi será utilizada principalmente para a entrega de marmitas aos moradores de rua, no projeto “Refeição Solidária”. Pastor Adão disse que o veículo vai facilitar a distribuição das marmitas e ainda permitir a expansão do projeto.

Assim como Anderson e Vanessa, qualquer pessoa pode colaborar fazendo doações ou mesmo sendo voluntário da comunidade. “A população de Campo Mourão não tem ideia da relevância do nosso serviço para Campo Mourão. Pegamos o entulho e transformamos em luxo. Temos exemplo de morador de rua que virou empresário”, testemunha o pastor, ao lembrar que cada morador de rua tem uma história de vida. “A maior satisfação que temos é ver o final feliz dessas histórias, o resgate de uma pessoa. Isso não tem preço.”

Anderson e Vanessa contam que sentiram na pele a necessidade de depender da boa ação das pessoas. “Quando chegamos a Campo Mourão, com três filhos, passamos muitas dificuldades. A igreja nos estendeu a mão, nos oferecendo cestas básicas, por isso a gente conhece a necessidade que essas pessoas passam”, afirma Anderson.

Interessados em contribuir com o projeto ou mesmo ser voluntário, pode entrar em contato com a página Serviços Campo Mourão, ou mesmo com o pastor Adão, na sede Comunidade Salvando Vidas, na Rua Higienópolis, 1742 – Jardim Pio XII.