AML vai doar livros para escolas de Campo Mourão

A Academia Mourãoense de Letras vai estar repassando nesta quinta-feira, 18, um kit de livros de autores mourãoenses para as bibliotecas escolares de Campo Mourão. O ato que vai marcar o repasse dos livros será realizado das 14h às 16, na sede da entidade, na Biblioteca Pública Municipal Prof. Egydio Martello.

O Kit é composto por quatro obras do patrono da Academia Mourãoense de Letras, escritor Aracyldo Marques, da escritora Aparecida Maura dos Santos que morreu em 2015 e de uma coletânea de poesias dos amigos da poesia e obras dos escritores Osvaldo Broza e Marlene Kohts. Além desses títulos, as bibliotecas também serão agraciadas com o livro “Ad Immortalitatem – patronos, fundadores e ocupantes da Academia Mourãoense de Letras”, lançado no ano passado.

Segundo a presidente da entidade, prof. Dalva Helena de Medeiros, o propósito da ação é difundir produções intelectuais de autores mourãoenses, tornando obras de gêneros variados acessíveis a públicos diversos. Assim, a AML espera compartilhar conhecimento e incentivar a leitura nos mais variados espaços.

A AML, com essas iniciativas, reforça o seu compromisso de viabilizar o acesso à cultura e ao conhecimento, como já vem realizando através de ações próprias. Esses projetos culminam em ações de responsabilidade social para a formação de leitores e fortalecimento dos acervos bibliográficos das bibliotecas.