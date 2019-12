Casal idoso é atacado por cachorro

Um casal de idosos foi atacado no final da tarde desta segunda-feira, por um cão da raça Bulldog Alemão e precisou ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com vários ferimentos.

A ocorrência foi registrada na rua Belém, quase esquina com a rua Rocha Pombo, em Campo Mourão. A mulher de 59 e o homem, de 77, caminhavam pela rua Belém, quando o animal escapou de uma residência e iniciou o ataque.

Outras pessoas que estavam na rua correram e conseguiram escapar, mas o casal acabou atacado. A mulher sofreu ferimentos mais graves, principalmente em uma das pernas.

O dono do cachorro chegou e prestou atendimento às vítimas até a chegada do Siate e Samu. O casal recebeu atendimento no local e depois foi levado para a UPA.