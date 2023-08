Casa pega fogo e mulher morre carbonizada em Campina da Lagoa

Uma mulher de 58 anos morreu carbonizada na madrugada deste sábado, 5, no interior de sua residência que pegou fogo na cidade de Campina da Lagoa. A fatalidade ocorreu por volta das 02h30.

Vizinho relataram que a vítima morava sozinha e tinha o hábito de trancar a porta com corrente para dormir. Por esse motivo as pessoas tiveram dificuldades para conter as chamas e socorrer a moradora. Quando conseguiram derrubar a porta, ela já estava morta. Uma enfermeira da Secretaria de Saúde confirmou o óbito.

A Polícia Militar foi chamada assim como as equipes da Policia Civil que permaneceram no local até a chegada do IML, porém moradores já haviam revirado a residência comprometendo a investigação sobre as causas do incêndio. A princípio o incêndio não foi criminoso.