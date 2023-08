CM/Futsal recebe o Blumenau neste domingo, para “jogo de seis pontos” da LNF

De volta a briga pela classificação à segunda fase da Liga Nacional, depois da boa vitória por 5 a 0 sobre o São Lourenço/SC na última segunda-feira, o Campo Mourão Futsal recebe neste domingo, 06, às 11h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), outro adversário catarinense, o Blumenau, para mais um duelo decisivo na competição.

Um jogo de confronto direto para o Carneirão, que tem 16 pontos e está na vigésima colocação, contra 12 pontos dos blumenauenses, que ocupam apenas uma posição atrás, a vigésima primeira. Se vencer, Campo Mourão mantém boas chances de entrar no bloco classificatório.

Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão Futsal e na Marujo Sports com preços promocionais de R$ 20,00 a arquibancada e R$ 30,00 cadeiras numeradas.