Casa é destruída após sofrer segundo incêndio, em Campo Mourão

Uma residência foi completamente destruída por um incêndio no início da noite desta quinta-feira, em Campo Mourão. O Corpo de Bombeiros já havia controlado um outro incêndio, no mesmo imóvel, há poucos dias, na rua Urutau, no jardim Pio XII.

Desta vez o fogo atingiu a parte de madeira da residência. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, fez apenas o rescaldo, impedindo que as chamas avançassem para outras casas vizinhas.

O que chamou a atenção é que a moradora foi encontrada nos fundos do imóvel, embriagada. Perto dela havia frascos de cachaça. A suspeita é que ela mesmo tenha provocado o incêndio.

“Coincidentemente foi a mesma casa onde estivemos há poucos dias controlando outro incêndio. Infelizmente, desta vez o fogo atingiu a parte de madeira e não deu tempo de evitar a destruição total”, lamentou o subtenente Ramos, do Corpo de Bombeiros.

A moradora foi atendida pelo Samu e encaminhada para atendimento na UPA. “Felizmente ela não sofreu ferimentos pelo incêndio, mas como não estava bem, foi encaminhada para a UPA”, afirmou Ramos.