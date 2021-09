Casa do Empreendedor teve recorde de atendimento em um dia

Um total de 186 atendimentos a Microempreendedores Individuais (MEIs) foi realizado em um único dia pela Casa do Empreendedor. “Mais um recorde da nossa equipe de servidores e estagiários”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

Segundo o secretário, metade dos atendimentos foi por meio on line e por isso, mesmo com o volume de atendimentos, não houve filas. Para Azuma, o grande volume em um único dia deve-se ao prazo para regularização de débitos perante a Receita Federal, que seria dia 31 de agosto, mas que acabou prorrogado para 30 de setembro.

O secretário acrescenta que existem quatro formas para emissão da DAS para regularizar as pendências: 1 – Via Portal do Simples Nacional: http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional. 2 – Pelo app MEI (Android e iOS); 3 – Via atendimento automático da Casa do Empreendedor de Campo Mourão – 98405-0663; e 4 – Ir até a Casa do Empreendedor (8h às 11h30 – 13h30 às 17).

A Casa do Empreendedor fechou o primeiro semestre de 2021 com 6,5 mil atendimentos. Mesmo com as restrições da pandemia de Coronavírus, o atendimento não parou. “Tivemos excelentes resultados, apesar de ter sido um dos piores períodos da pandemia. No mês de abril, por exemplo, a Casa do Empreendedor foi a que mais fez atendimentos no Paraná”, completa o secretário.