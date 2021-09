Feira internacional digital de turismo rural mostra produtos e roteiros do Paraná

O Paraná participa da 17ª RuralTur Digital – Feira Internacional de Turismo Rural no Brasil, realizada pelo Sebrae Maranhão, que começou nesta quarta-feira (01) e prossegue até sábado (04). O IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater) promove roteiros e mostra os produtos paranaenses na loja virtual da Feira. O público pode conhecer os empreendimentos e adquirir roteiros ou produtos feitos nas propriedades rurais.

Pelo segundo ano consecutivo o evento tem programação 100% online e gratuita, composta por painéis e oficinas ministrados por especialistas que entendem e atendem as demandas dos empreendimentos, além de apresentar cases que contribuem para inspirar os empreendedores rurais.

LOJA VIRTUAL

De acordo com Terezinha Busanello Freire, coordenadora de Turismo Rural do IDR-Paraná, a feira virtual foi uma mudança imposta pela nova realidade sanitária. Apesar das restrições, o setor encontrou no uso da tecnologia uma possibilidade de divulgar o turismo rural e comercializar serviços e produtos.

A loja virtual da feira terá mais de 180 lojistas online de todo o país, entre os quais 45 paranaenses. Terezinha informou que o consumidor poderá entrar em contato com cada produtor e, via whattsapp, acertar a compra de um roteiro ou produto. Há sugestões de artesanato, cachaça, roteiros de caminhada, alimentos, camping, cavalgadas, cerveja artesanal, degustação, doces, café da manhã, colha e pague ou almoço colonial.

Estudantes de turismo, empreendedores e o público em geral podem participar das palestras online, com temas diversos, como desafios e superação durante a pandemia; sustentabilidade: a importância da gestão sustentável no turismo rural, marketing digital turístico; marketplace-construindo a nossa mercearia digital e o 4º Encontro Mulheres no Turismo Rural.

TOUR

O público também poderá fazer um tour virtual, participando de visitas técnicas a 30 empreendimentos turísticos do Paraná, Paraíba, Maranhão, Rio de Janeiro e Alagoas. O Paraná estará representado pelo “Caminho dos Cafés das Mulheres“, iniciativa que reúne cafeicultoras de Pinhalão, Tomazina e Carlópolis que criaram um roteiro para mostrar a produção de cafés especiais aos turistas.