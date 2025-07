Casa do Empreendedor oferece workshop sobre tendências em alimentos e bebidas

Empreendedores e profissionais do setor de alimentos e bebidas terão a oportunidade de se atualizar sobre as principais tendências do mercado no workshop “Consumo e Mercado Especial: Alimentos e Bebidas”. O evento é gratuito e será realizado em Campo Mourão na próxima segunda-feira, dia 28 de julho, às 19 horas. A realização é da Casa do Empreendedor (local do evento) e Sebrae, em parceria com Semac, Acicam, CMEG, Codecam e o projeto Campo Mourão no Prato.

Com vagas limitadas, os interessados devem se inscrever pelo link: https://forms.gle/XJbh8KBApgyHF2b69. O evento tem como objetivo apresentar informações práticas e estratégicas que ajudam os participantes a compreender melhor o comportamento do consumidor moderno e identificar novas oportunidades de negócio. Entre os temas abordados estão o consumo consciente, a rastreabilidade de produtos e as transformações que vêm impactando supermercados e marcas.

A proposta é oferecer uma experiência acessível e enriquecedora, voltada para quem quer empreender com inovação e responsabilidade.

Segundo os organizadores, o workshop é voltado tanto para quem já atua no setor quanto para aqueles que desejam iniciar um novo negócio com mais segurança.