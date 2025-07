Presença do público e qualidade das palestras marcam o Acicam Conecta

A realização do evento “Acicam Conecta”, nesta quinta-feira (24/7), entrou definitivamente para a história da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão. Um público estimado em 500 participantes acompanhou a programação que estendeu-se pela manhã, tarde e noite, com destaque para as palestras sobre temas relacionados às áreas de inovação, comunicação e liderança, proferidas por cinco conferencistas de renome nacional.

A promoção comemorou os 72 anos de fundação da entidade empresarial e já é considerado o maior evento organizado na história da Acicam, instituição precursora do associativismo empresarial na cidade e em toda a região. Ressaltam os organizadores que o “Acicam Conecta” constituiu-se em espaço de troca de conhecimento, inspiração e conexão, criado com o propósito de aproximar pessoas, ideias e oportunidades, promovendo a integração do comércio, da indústria e do setor de prestação de serviços.

Toda a programação aconteceu nas dependências do Mourão Garden e foi registrada a presença de participantes de dezenas de municípios, inclusive de uma delegação de Guarapuava. O evento trouxe a Campo Mourão o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), Flávio Furlan, entre outras lideranças e autoridades.

Os palestrantes foram Dado Schneider (que falou sobre “O Paradoxo da Geração Z e a Alta Performance no Trabalho), Carlos Tramontina (“Desafios e Esperança – Olhando o Presente e se Adaptando ao Futuro”), Sarah Buchwitz (“Autenticidade é a Chave da Economia Criativa”), Caio Coppolla (“Tendências e Futuro do Brasil”) e Léo Chaves “Tríade do Lider”). Todos compartilharam conhecimentos, experiências e visões, reforçando o compromisso da Acicam com a inovação, o desenvolvimento empresarial e a conexão entre ideias e pessoas que transformam realidades.

ENCERRAMENTO

O encerramento do evento, já na noite desta quinta-feira, foi marcado por cerimonial comemorativo aos 72 anos da Acicam, com pronunciamentos do presidente do Conselho de Administração da Coamo, José Aroldo Gallassini; da vice-prefeita de Campo Mourão, Fátima Nunes; da presidente da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar), Rose Soares (que representou o presidente da Faciap); do secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Márcio Nunes; e do prefeito Douglas Fabrício. O último a falar foi o presidente da Acicam, Francisco Viudes.

O cerimonial inclui ainda benção pelo padre André Arnaldo Rodrigues Camilo, execução do Hino Nacional e exibição de vídeo sobre a Acicam, sua história e seus serviços e parcerias. Também teve brinde com a participação de 10 ex-presidentes da Acicam, juntamente com o atual mandatário, Francisco Viudes.

Ao final, o cantor, compositor e escritor Léo Chaves (da dupla Victor & Léo), que proferiu a palestra e apresentou o show “Voz & Violão”. Também foi servido um coquetel.

O carbono emitido pela realização do evento (com energia elétrica e logística) será neutralizado como plantio de árvores, dentro do compromisso de respeito da Acicam com o meio ambiente.

O “Acicam Conecta” teve o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol e Sicredi, além de apoio institucional do Sebrae.