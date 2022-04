PM prende rapaz e recupera carro furtado

A Polícia Militar prendeu um rapaz nesta segunda-feira, em Campo Mourão, por furto de um veículo, além de outros produtos que foram recuperados. A equipe fazia patrulhamento após receber denúncia de que a dupla teria furtado um GM/Corsa Wind.

A dupla foi localizada, mas apenas um foi detido. O outro conseguiu escapar. O rapaz negou o furto do automóvel, mas no celular dele os policiais encontraram vídeos que mostravam ele no interior do veículo, fazendo uso de maconha e com som alto.

Ele ainda argumentou que o veículo pertencia a um primo, mas no interior ao automóvel havia talões de cheques em nome de uma pessoa, que ao ser contatada, informou que seu carro havia sido furtado. A vítima morava nas proximidades. O veículo e mais alguns produtos suspeitos de furto foram encaminhados à delegacia.