Isis é campeã invicta do Brasileiro de Xadrez Escolar 2025

A jovem enxadrista Isis Eduarda Roeder dos Santos, de Campo Mourão, brilhou no Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2025, realizado de 19 a 21 de setembro em Caxambu-MG, conquistando o título de Campeã Brasileira invicta na categoria Sub-14 Feminino. Com 5,5 pontos em 6 possíveis, Isis se destacou entre os melhores atletas do país e trouxe orgulho para a cidade.

A delegação mourãoense contou com 15 atletas, que representaram as escolas da cidade com garra, dedicação e talento em um dos torneios mais importantes do Brasil. Isis destacou a experiência: “Foram três dias de jogos difíceis, mas também de grande crescimento pessoal. Fiquei nervosa em algumas partidas, mas me diverti muito. Agradeço à minha família, amigos, técnicos, à Associação Mourãoense de Xadrez e a todos que torceram por mim. Estou muito feliz e motivada para continuar conquistando títulos.”

Resultados de Campo Mourão:

Sub-14 Feminino

1ª – Isis Eduarda Roeder dos Santos

7ª – Natália de Oliveira Biazon

11ª – Heloísa de Oliveira Biazon

Sub-13 Feminino

7ª – Letícia Corassari Vilas Boas

12ª – Graziele Berbet da Silva

16ª – Ana Luisa Ferreira de Miranda

22ª – Maria Luiza Sales de Souza Moura

Sub-11 Feminino

6ª – Lívia Gazzi Vicente

10ª – Luiza do Nascimento de Abreu

15ª – Yasmin Faggian Correa

Sub-10 Feminino

5ª – Laura Gazoni Cruz

Sub-09 Feminino

5ª – Ayane Tamashiro Campiolo

Sub-14 Masculino

9º – Rafael Tuma Soares

Sub-11 Masculino

23º – Thalles Corassari Vilas Boas

Sub-09 Masculino

6º – Vinícius Tuma Soares

O xadrez de Campo Mourão é mantido pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam), em parceria com a Associação Mourãoense de Xadrez (AMX), com apoio de parceiros fundamentais para o desenvolvimento do projeto. Os atletas fazem parte do projeto de rendimento da AMX, sob a orientação do técnico Osvaldo Cesar Gonçalves de Andrade.