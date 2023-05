Casa do Empreendedor de Campo Mourão tem programação especial na Semana do MEI

A Casa do Empreendedor de Campo Mourão, em parceria com o SEBRAE, terá uma programação especial nesta quinta-feira (25). Em comemoração a Semana do MEI, serão realizadas oficinas presenciais durante o dia todo no local e a noite no auditório do SEBRAE.

Podem participar empreendedores formalizados ou não. A participação é gratuita e as inscrições devem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/rs1H9acgxMizY86M8

A Semana MEI é um evento gratuito promovido pelo SEBRAE Nacional e ocorre simultaneamente em todos os estados do Brasil, neste ano está sendo realizado de 22 a 26 de maio.

Além das oficinas presenciais também são disponibilizados cursos online por meio do portal https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/MEI/semanadomei

Serviço

O que: oficinas presenciais Semana MEI

Quando: quinta-feira 25/05

Oficina: Empreendedorismo e Inovação – 8h30 – Casa do Empreendedor (Rua São Paulo, 1787)

Oficina: Estratégia de Vendas e Negociação – 10h – Casa do Empreendedor

Oficina: Como formar preço de vendas – 13h30 – Casa do Empreendedor

Workshop: Tendências, consumo e mercado – 15h30 – Casa do Empreendedor

Oficina: Como planejar e administrar pequenos negócios – 19h – Auditório do Sebrae (Rua Santa Cruz, 1085).