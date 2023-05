Município formaliza apoio à 7ª edição do Empreendeweek

Representantes do Sebrae, da Fundação Educere, Sindimetal, Codecam e UTFPR estiveram reunidos com o prefeito Tauillo Tezelli nesta terça-feira (23) para formalizar o apoio do município à 7ª edição do Empreendeweek em Campo Mourão. Trata-se do maior evento de ciência, tecnologia, inovação, negócios e empreendedorismo do centro oeste do Paraná, que será realizado de 3 a 6 de outubro de 2023, no salão de eventos Mourão Garden.

O Empreendeweek envolve órgãos do governo municipal e estadual, empresas, sociedade civil organizada, instituições de ensino superior, escolas, sindicatos, entre outros parceiros. “O poder público não tem condições de realizar um evento como esse, por isso é muito importante para a cidade o empenho da sociedade organizada à frente dessa iniciativa”, destacou o prefeito.

O secretário Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, ressalta que desde a primeira edição, em 2017, o Empreendeweek sempre esteve repleto de inovação e soluções tecnológicas. “No ano passado tivemos um mega evento, onde foi apresentado uma Campo Mourão que poucos conhecem”, enfatiza.

O evento é considerado um celeiro de novas startups, atração de investimentos e envolvimento das universidades. Em 2022 recebeu mais de 15 mil visitantes, registrou mais de 50 atividades realizadas, 25 soluções apresentadas nos Hackathons e duas palestras nacionais.