Casa das Fraldas: sorteio de ação entre amigos acontece no próximo dia 16

O sorteio do aparelho de ar condicionado Elgin 9000 BTU Frio, prêmio da ação entre amigos em prol da Casa das Fraldas São José, será realizado no próximo dia 16, às 10 horas. Aqueles que desejam colaborar com a manutenção da produção da entidade ainda podem aderir à ação entre amigos. Mais informações pelo telefone (44) 3523 6449.

A promoção tem o objetivo de arrecadar recursos para a compra de matérias primas utilizadas na confecção do produto higiênico. Todos os meses, a entidade produz e distribui gratuitamente milhares de fraldas descartáveis a instituições filantrópicas da cidade e também a centenas de pessoas comprovadamente carentes que necessitam do produto.

O sorteio será realizado em evento aberto ao público que vai acontecer na sede da Casa das Fraldas e o bilhete para colaborar com a entidade e concorrer ao prêmio custa R$ 15,00. A frente da ação entre amigos estão a Fundação Marta Kaiser, a Casa das Fraldas São José e a Associação Comercial e Industrial (Acicam), com o apoio da Gráfica Mourão.

ATUAÇÃO

No final do ano passado, a Casa das Fraldas completou 14 anos de atividades. Já foram produzidas mais de 1.980.000 fraldas e o projeto de responsabilidade social é genuinamente mourãoense. Foi idealizado e implantado pela advogada, docente e diretora executiva, Marta Kaiser, que dirigiu a entidade até o seu falecimento no final de fevereiro de 2019.

Além do Lar dos Velhinhos de Campo Mourão, a Casa das Fraldas atende o Lar da Dona Jacira, o Hospital Santa Casa local e outras instituições. Também atende cerca de 300 pessoas carentes da cidade e da região. Tratam-se de pessoas idosas e acamadas, devidamente cadastradas. Outro ponto que chama a atenção é que toda a produção é realizada por voluntários. São grupos de amigos, membros de clubes de serviços e movimentos religiosos, funcionários de empresas, etc.

A instituição tem quatro sócios beneméritos: Associação Comercial e Industrial (Acicam), CIEs – Centro Educacional Integrado, Unimed/Regional de Campo Mourão e a Coamo Agroindustrial Cooperativa. Mas a ação é apoiada pelo Poder Judiciário, clubes de serviços, empresas e várias outras instituições.

DIRETORIA

Atualmente, a Fundação Marta Kaiser é presidida pelo advogado Roberto Olivier Leitner. A diretoria é composta ainda por: Salete Doneda – Secretária Executiva; Ben-Hur Roberval Teixeira Berbet – Diretor Tesoureiro; Nestor Ocimar Bisi, Nobutochi Kimura, Luiz Carlos Feitoza, Eloi Ricardo Cobbe Bonkoski, Itamar Zeni e Antônio Luiz de Matos – membros do Conselho Fiscal; Juscelino Fernandes da Costa, Maria da Conceição Montans Baer e Paulo Cesar Gomes – membros do Conselho Curador.