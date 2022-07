Casa das Fraldas recebeu colaboradores da Unimed

Cerca de 35 funcionários da Unimed/Campo Mourão, divididos em duas turmas, prestaram serviço voluntário na noite desta quarta-feira (6/7) na Casa das Fraldas São José/Fundação Marta Kaiser. No total, confeccionaram aproximadamente 1.000 fraldas descartáveis ao longo de duas horas.

A primeira turma produziu fraldas das 19 às 20 horas. Já a segunda turma trabalhou das 20 às 21 horas. A ação de responsabilidade social desenvolvida pela equipe de colaboradores da Unimed/Campo Mourão, que é uma cooperativa na área da saúde, fez parte das ações programadas para marcar o Dia de Cooperar. Trata-se de um movimento nacional de solidariedade cooperativista em comemoração ao Dia Internacional das Cooperativas.

Recentemente, a Unimed regional fez o repasse de R$ 3 mil à Casa das Fraldas para a compra das matérias primas utilizadas no produto de higiene pessoal. Os recursos foram arrecadados através de uma rifa solidária.

A Unimed é um dos quatro sócios beneméritos da Casa das Fraldas São José/Fundação Marta Kaiser. Os outros sócios beneméritos são a Associação Comercial e Industrial (Acicam), o Centro Universitário Integrado e a Coamo Agroindustrial Cooperativa. Mas a entidade tem ainda o apoio do Poder Judiciário, clubes de serviços, empresas e várias outras instituições.

As fraldas produzidas pela equipe de colaboradores da Unimed/Campo Mourão serão destinadas às entidades filantrópicas da cidade que todos os meses recebem lotes do produto de higiene pessoal. Entre elas, o Lar de Idosos “São Joaquim e Sant’Ana”. Em torno de 400 pessoas comprovadamente carentes, cadastradas pela Pastoral da Saúde, também recebem kit mensal com 45 fraldas.