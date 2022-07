Diretoria da Associação Amo Down toma posse nesta sexta-feira

A Associação Amo Down de Campo Mourão vai empossar sua diretoria, em cerimônia que será realizada nesta sexta-feira, 8, no auditório do Sesc, a partir das 19h30. A presidente da associação é Leonice de Faria Silva, e a vice, Ondina Silva.

Em Campo Mourão, a Associação é formada por um grupo de 28 mães de crianças com a Sindrome de Down. A entidade foi criada como uma forma dessas mães se unirem para troca de experiências.

O grupo também tira dúvidas de quem busca informações sobre a síndrome. Pelas estatísticas, a cada 700 nascimentos, uma criança vem ao mundo com a síndrome. 21 de março é o Dia Internacional da Sindrome de Down, data que a Associação de Campo Mourão se reúne para um piquenique no Parque do Lago, além de outras atividades.

A Diretoria

* Presidente – Leonice de Faria Silva

* Vice-presidente – Ondina Silva

* 1° Tesoureiro – Clarice Maia

* 2° Tesoureiro – Déborah Duanny Davantel Poyer Jardim

* 1° Secretário – Kelly Patricia Welter

* 2° Secretário – Soely Maria das Graças Yamada

* Diretor de Comunicação e Relações Públicas – Déborah Duanny Davantel Poyer Jardim

* Vice-diretor de Comunicação e Relações Públicas.

* Diretor de Eventos Sociais e Culturais – Francisco Pinheiro da Silva

* Vice-diretor de Eventos Sociais e Culturais – Dorival

* Diretor Jurídico – Werner Schumman

* Vice-diretor Jurídico – Paulo Vinícius de Souza Jardim

Conselho fiscal

Anderson Welter

Sergio Yamada

Marciele de Souza Pauloski

Suplentes:

Michelle Ribeiro de Lima Mulinari

Elisabete Ferreira da Cruz

Marcia Brandini Favaro