Casa das Fraldas: Fundação Marta Kaiser realiza assembleia no próximo dia 17

Mantenedora da Casa das Fraldas São José, de Campo Mourão, a Fundação Marta Kaiser marcou assembleia geral ordinária para o próximo dia 17, às 7h30min, nas dependências do Hotel Paraná Palace. O encontro, comandado pelo presidente da entidade, advogado Roberto Olivier Leitner, vai acontecer na Sala de Reuniões Ivaí.

Será a sexta assembleia geral ordinária da instituição, criada com o objetivo de possibilitar a futura ampliação do leque de atividades da entidade, facilitar a captação de recursos para o desenvolvimento de ações, superar limitações legais e perpetuar e homenagear a criadora da Casa das Fraldas, Marta Kaiser Leitner, que faleceu no dia 28 de fevereiro de 2019. Por 11 anos ela esteve à frente da ação de responsabilidade social, que surgiu em Campo Mourão e foi replicada em dezenas de cidades paranaenses e também de outros estados.

A sede da Fundação Marta Kaiser está instalada no pavimento térreo do Centro Empresarial Cidade, em sala cedida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). Já a Casa das Fraldas funciona na rua Edmundo Mercer, 900 (no centro da cidade).

A Casa das Fraldas São José tem quatro sócios beneméritos: Associação Comercial e Industrial (Acicam), CIEs – Centro Educacional Integrado, Unimed/Regional de Campo Mourão e a Coamo Agroindustrial Cooperativa. Mas a ação é apoiada pelo Poder Judiciário, clubes de serviços, empresas e várias outras instituições.