Cadastro Único terá mutirões de atualização nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da Divisão de Cadastro Único, realiza plantões descentralizados dos CRAS para atualização do Cadastro no Sistema do Governo Federal.

Nesta sexta-feira (12), os mutirões serão na Igreja Presbiteriana, na Vila Guarujá, das 13 às 17 horas; no Colégio Estadual Ivone Castanharo (Jd. Tropical I) e Paróquia Nossa Senhora do Caravággio (Lar Paraná). Para o cadastro é necessário levar RG, CPF e comprovante de endereço de todos que residem no imóvel.

O objetivo é levar o atendimento o mais próximo possível da residência dos munícipes. Em Campo Mourão cerca de 4 mil famílias necessitam atualizar o Cadastro Único para não perderem a adesão a benefícios atrelados ao Cadastro.

A 1ª etapa da Campanha de Atualização Cadastral teve início em 31 de março e será encerrada dia 19 de maio. Dentre os bairros e territórios contemplados nesta primeira etapa, está também o Distrito de Piquirivaí.