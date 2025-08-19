“CM na Taça” é o nome vencedor do coquetel do festival “Campo Mourão no Prato”

Os internautas que votaram para “batizar” o coquetel oficial do festival “Campo Mourão no Prato” escolheram o nome “CM na Taça”, com 55 por cento dos votos. A sugestão do nome foi do internauta @pedrobritoletras, que vai ganhar um voucher para aproveitar o festival. Os outros nomes concorrentes foram: Maçã Comcana (21%); Gold em Apple e Encanto do Campo, ambos com 12 por cento dos votos.

O coquetel exclusivo, que será servido por 15 estabelecimentos participantes, foi elaborado em parceria com o Senac e escolhido por uma banca. A bebida, nas versões com e sem álcool, tem como ingredientes principais Maçã e Gin. Foi desenvolvida pelo professor Zeca Dominico, especialista em segurança de alimentos, instrutor barista e bartender no Senac-PR.

A iniciativa busca fortalecer a identidade do festival gastronômico, incentivar a adesão dos estabelecimentos locais, aumentar o ticket médio dos estabelecimentos participantes e movimentar a economia criativa da cidade. A edição de inverno do “Campo Mourão no Prato” começou dia 17 e vai até 31 de agosto.

O festival é resultado de uma iniciativa da prefeitura de Campo Mourão, através da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico e Acicam, Unespar/curso de Turismo, Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam) e Sebrae.

Mais informações e estabelecimentos que servirão o coquetel no perfil oficial do festival no Instagram: @cmnoprato