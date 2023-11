Casa das Fraldas completa 15 anos e constitui-se em modelo para o Brasil

Na próxima segunda-feira (13/11), a Casa das Fraldas São José, de Campo Mourão, completa 15 anos de funcionamento e o inovador projeto social idealizado por Marta Kaiser (in memoriam) extrapolou as fronteiras do Paraná, inspirando a instalação de unidades similares em vários estados brasileiros. Mais do que a conquista de vários prêmios pelo alcance social, a ação garante significativa economia a entidades filantrópicas e ainda o resgate da autoestima de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social que necessitam do produto de higiene pessoal.

O volume de fraldas produzidas e distribuídas neste 15 anos será divulgado oficialmente ainda nesta semana pela Fundação Marta Kaiser, que é a entidade mantenedora da Casa das Fraldas. Para marcar o transcurso da data será celebrada uma missa em ação de graças no dia 29 de novembro às 20 horas, na Casa das Fraldas. A entidade também programou mutirões solidários, onde grupos de funcionários e diretores de empresas que contribuem com o projeto estarão confeccionando fraldas geriátricas descartáveis.

DIFERENCIAL

Entre as peculiaridades do projeto está à destinação da maior parte da produção para entidades filantrópicas que utilizam fraldas em larga escala. Por exemplo, o Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana, o hospital Santa Casa de Campo Mourão, Apae, Lar Dona Jacira e a Pastoral da Saúde.

Algumas dessas entidades são atendidas em 100 por cento na demanda mensal por fraldas, o que resulta em grande economia para as instituições. Nas farmácias e supermercados, o preço médio de uma fralda gira em torno de R$ 4,00. No ano passado, o Lar de Idosos de Campo Mourão, por exemplo, recebeu 29.410 fraldas (em média, 2.450 por mês).

Atualmente, a Casa das Fraldas também fornece kit mensal com 45 unidades para cerca de 300 pessoas comprovadamente carentes e devidamente cadastradas. Tratam-se de pessoas cujas famílias não dispõem de recursos financeiros para a compra de fraldas e o fornecimento do produto pela Casa das Fraldas contribui, inclusive, para o resgate da autoestima.

Nunca é demais calcular que para pessoas que utilizam duas fraldas por dia, o gasto seria de R$ 240,00 por mês. Para quem vive com aposentadoria de salário mínimo ou auxílio família, é um gasto inimaginável.

A supervisão das famílias contempladas é feita pelas equipes da Pastoral da Saúde.

VOLUNTÁRIOS

Outra característica marcante do projeto é a confecção das fraldas exclusivamente por voluntários da comunidade. A Fundação conta com uma funcionária mantida pelo Centro Educacional Integrado e uma funcionária contratada e cedida pela Associação Comercial e Industrial – Acicam. Entre os voluntários destacam-se grupos de amigos, integrantes de movimento religiosos e de clubes de serviços, funcionários de empresas, acadêmicos, grupos da terceira idade, etc.

Mão-de-obra nunca falta e muitas vezes os voluntários chegam a entrar na fila para agendamento de data para ajudar na confecção de fraldas. O que limita a produção – que chegou a 16 mil unidades/mês – é a disponibilidade de matéria prima. Esses produtos nos últimos anos tiveram os preços reajustados muito acima da inflação oficial, o que levou a uma redução acentuada na produção.

Porém, a diretoria da Fundação Marta Kaiser vem promovendo uma série de ações para assegurar uma melhor arrecadação de recursos e, a médio prazo, atingir a meta de produzir 20 mil fraldas/mês.

A Casa das Fraldas São José tem quatro sócios beneméritos: Associação Comercial e Industrial (Acicam), Coamo Agroindustrial Cooperativa, CIES – Centro Educacional Integrado e Unimed/Regional de Campo Mourão.