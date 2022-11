Casa das Fraldas completa 14 anos de atividades neste domingo

Um dos projetos de responsabilidade social mais conhecidos de Campo Mourão, que tem sido reproduzido em várias cidades paranaenses e de outros estados, a Casa das Fraldas São José completa 14 anos no domingo (13/11). Foi no início da noite de 13 de novembro de 2008 que a ação temporária de solidariedade, encabeçada por acadêmicos de Direito do Centro Universitário Integrado, transformou-se em um trabalho social de caráter permanente, com a inauguração da Casa das Fraldas.

Nenhuma comemoração foi programada para marcar a data. Porém, o registro de mais de 1.980.000 fraldas descartáveis produzidas e distribuídas sem custo a entidades filantrópicas que utilizam o produto higiênico em larga escala, bem como a centenas de pessoas comprovadamente carentes cadastradas, marcam em grande estilo os 14 anos de atividades da Casa das Fraldas São José.

A entidade está ligada à Fundação Marta Kaiser, entidade que leva o nome da idealizadora da ação e coordenadora do projeto. Docente do Centro Universitário Integrado, ela propôs aos acadêmicos de Direito, no início de 2008, a confecção de fraldas descartáveis para entidades locais, com o objetivo de viabilizar a prática das horas extracurriculares, para fins de conclusão do curso de direito.

De pronto o desafio foi aceito pelos estudantes e uma estrutura foi rapidamente montada em uma sala cedida no Centro Empresarial Cidade, com o apoio da instituição de ensino, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e outras instituições e empresas locais. A meta era confeccionar cinco mil fraldas, mas em poucas semanas foram produzidas 20.830 fraldas, entregues para o Lar dos Velhinhos, Lar da Jacira e Hospital Santa Casa de Campo Mourão.

A grande repercussão alcançada pelo inovador projeto levou a mobilização da sociedade organizada de Campo Mourão para que a ação, projetada inicialmente para ser temporária, fosse transformada em permanente.

PROJETO

O projeto é genuinamente mourãoense e nasceu da latente preocupação de Marta Kaiser Leitner (in memorian), advogada e também diretora executiva da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), com o social e o bem estar dos menos favorecidos. Decorridos 14 anos da sua criação, é simplesmente impossível dimensionar o real alcance e benefícios propiciados pela ação que tornou-se referência.

A marca de 1.980.000 fraldas produzidas chama a atenção. Mas o número não revela outros aspectos até de maior importância do trabalho realizado. Por exemplo, a economia propiciada as entidade sociais que recebem gratuitamente as fraldas, produto que elas utilizam em larga escala. Outra reflexão que deve ser feita é sobre o significado da fralda recebida por centenas de pessoas comprovadamente carentes, que estão acamadas e não teriam condições de comprar o produto. Para essas pessoas, a fralda significa não apenas melhores condições de higiene, mas também auto estima.

Nunca é demais lembrar que o preço médio de uma fralda adulta descartável gira em torno de R$ 3,00 em farmácias e supermercados. Para pessoas que utilizam duas fraldas por dia, o gasto seria de R$ 180,00 por mês. Para quem vive com aposentadoria de salário mínimo ou auxílio família, é um gasto inimaginável.

Além do Lar dos Velhinhos de Campo Mourão, a Casa das Fraldas atende o Lar da Dona Jacira, o Hospital Santa Casa local e cerca de 300 pessoas carentes da cidade e da região. Trata-se de pessoas idosas e acamadas, devidamente cadastradas. Outro ponto que chama a atenção é que toda a produção é realizada por voluntários. São grupos de amigos, membros de clubes de serviços e movimentos religiosos, funcionários de empresas, etc.

A instituição tem quatro sócios beneméritos: Associação Comercial e Industrial (Acicam), CIEs – Centro Educacional Integrado, Unimed/Regional de Campo Mourão e a Coamo Agroindustrial Cooperativa. Mas a ação é apoiada pelo Poder Judiciário, clubes de serviços, empresas e várias outras instituições.

A ação já foi contemplada com vários prêmios pelo alcance social. A Casa das Fraldas de Campo Mourão funciona na rua Edmundo Mercer, 900 – centro de Campo Mourão.

DIRETORIA

Atualmente, a Fundação Marta Kaiser é presidida pelo advogado Roberto Olivier Leitner. A diretoria é composta ainda por: Salete Doneda – Secretária Executiva; Ben-Hur Roberval Teixeira Berbet – Diretor Tesoureiro; Nestor Ocimar Bisi, Nobutochi Kimura, Luiz Carlos Feitoza, Eloi Ricardo Cobbe Bonkoski, Itamar Zeni e Antônio Luiz de Matos – membros do Conselho Fiscal; Juscelino Fernandes da Costa, Maria da Conceição Montans Baer e Paulo Cesar Gomes – membros do Conselho Curador.