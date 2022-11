Prefeitura terá recesso na segunda-feira, dia 14 de novembro

As repartições públicas municipais de Campo Mourão estarão fechadas na próxima segunda-feira, dia 14 de novembro, véspera do feriado nacional da Proclamação da República, comemorado em 15 de novembro (terça-feira). O ponto facultativo já foi estabelecido em decreto publicado no início do ano.

O recesso não se aplica a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a Divisão de Transportes de Saúde, ao Cemitério Municipal, ao Pronto Atendimento do Lar Paraná, aos Serviços de Vigilância Patrimonial e demais serviços emergenciais, como limpeza urbana.

As aulas na rede municipal também estão dispensadas, conforme já previsto no calendário da Secretaria da Educação. O expediente volta ao normal na próxima quarta-feira, dia 16.