ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão inicia treinamentos para a temporada 2024

Iniciou na manhã desta terça-feira um projeto promissor de futsal em Campo Mourão, a ABL Futsal/Eliane Futsal começou os treinamentos no Ginásio Haroldo Gonçalves Neto, Vila Urupês. No período da manhã os atletas foram avaliados pelo preparador físico Matheus Thomaz e auxiliar da fisioterapia Paulo Titto. E no período da tarde sob o comando do técnico Marcio Rinaldo os atletas tiveram o primeiro contato com a bola com o treino técnico e tático.

O Presidente da ABL Futsal/Eliane Futsal Tota Lodi recepcionou os atletas e falou sobre o novo projeto. ‘A expectativa é a maior possível, estamos envolvidos a alguns anos e agora temos a oportunidade de colocar em prática. Montamos uma diretoria e comissão técnica qualificada, com pessoas de índole no comando. Em relação ao elenco podemos dizer que é um time muito competitivo e com certeza vamos fazer bons jogos para o nosso torcedor”.

Com a chegada da ABL Futsal/ Eliane Futsal e com atletas pratas da casa torcedores estão ansiosos para ver a equipe em quadra. “A comunidade aceitou muito bem a ideia de um novo clube na cidade, é mais uma oportunidade das pessoas assistirem mais um grande jogo de futsal. A diretoria está muito bem amparada pela Prefeitura Municipal , através do Sr Prefeito Tauillo Tezelli e da secretaria de Esportes pela Karla Tureck e FECAM através do nosso amigo Renato Arruda. Patrocinadores, investidores e amantes da bola pesada podem ter certeza que temos um time forte dentro e fora das quatro linhas”.

Empolgado Tota fala da expectativa do novo projeto. “O Sonho de tornar esse time uma realidade é algo imensurável de explicar. Agora é continuar trabalhando para que o projeto continue ganhando força e credibilidade’.

O técnico Marcio Rinaldo falou sobre a expectativa para a temporada. “ É a melhor possível, um projeto que vem sendo pensado há três anos, ideia do Tota gestor dando oportunidade aos meninos da cidade associados com meninos de fora também. Iniciando uma série bronze muito difícil e a nossa ideia desde o início é treinar todos os dias, dois períodos, academia, fisioterapia, casa atleta. Comissão técnica mourãoense e competente, grupo qualificado com experiência e juventude, um projeto que já nasceu grande”.

Após sete anos Marcio Marcio Rinaldo está de volta ao banco de reservas de uma equipe mourãoense. “Muito feliz, muito motivado, sempre foi um sonho em pode voltar um time de Campo Morão, estive no Apucarana e agora estou de volta, estou determinado em fazer o melhor trabalho da minha vida junto com essa empresa, com os atletas, comissão técnica e diretoria, por que eu acredito que a mentalidade é fazer um trabalho humano com rendimento, é um sonho sendo realizado em ter um time na cidade com esse propósito de fazer um trabalho diferente’.