Cartão do Programa Comida Boa ainda não está disponível

Vários munícipes procuraram a Secretária Municipal de Ação Social em busca de informações sobre o programa Comida Boa, lançado pelo governo do Estado. Porém, conforme explica a secretária municipal Márcia Calderan, o município ainda aguarda orientações do governo estadual sobre o funcionamento do programa, que ainda está me fase de implantação.

“Não adianta, neste momento, as pessoas ficarem ligando ou procurar os CRAS ou Cadastro Único em busca desse benefício porque ainda não chegou nada para nós. Quando estiver disponível, divulgaremos”, explicou a secretária.

O programa cria um vale para que famílias em situação de vulnerabilidade possam comprar produtos alimentícios durante a pandemia do novo Coronavírus. Os beneficiários poderão usar o cartão nos mercados credenciados pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. O valor de cada vale será R$ 50,00 e a distribuição será feita com auxílio das prefeituras.

A base de beneficiários é o Cadastro Único (CadÚnico) dos programas sociais do País. O Estado ainda prepara um decreto para regulamentar a distribuição do benefício, mas a concessão é exclusivamente para a compra de produtos da cesta básica e os recursos são do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza.