Carreta com lavanderia e cozinha industrial chega a CM no domingo

De domingo a segunda-feira, 14 e 15, a partir das 14h, uma carreta de aproximadamente 20 metros que funciona como cozinha e lavanderia estará na praça São José, em Campo Mourão, para oferecer serviços voluntários à comunidade.

O caminhão pertence a ADRA Brasil, agência humanitária adventista presente em mais de 130 países. A carreta é utilizada desde 2016 e possui aproximadamente 45 m² de área útil, com fornos que oferecem milhares de refeições rápidas por dia e máquinas industriais que possibilitam lavagem de 300 kg de roupas no mesmo período. O atendimento gratuito ao público terá participação de voluntários da região.

Entre os serviços oferecidos, acontece a lavagem de edredons e cobertores, distribuição de marmitas, varal solidário e doações de roupas.

Quem quiser fazer parte da equipe de voluntários que desenvolverá o trabalho precisa comparecer ao local com antecedência.

Nos últimos dias, a carreta da ADRA Brasil passou por algumas cidades do norte e do oeste do Paraná, como Londrina, Maringá e Dois Vizinhos, Cascavel, Toledo, Campo Mourão e depois retorna a Cascavel.

SERVIÇO

Evento: Carreta Solidária – ADRA Brasil

Data: 14 e 15 de novembro

Horário: A partir das 14h.

Local: Praça São José – Campo Mourão – PR