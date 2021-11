Lançado Natal Solidário para distribuir brinquedos e peças de vestuário às crianças

A ação foi idealizada pela Superintendência Geral de Ação Solidária e pela presidente do Conselho de Ação Solidária do Paraná, a primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa.

As doações podem ser feitas no Palácio Iguaçu e nas sedes do Corpo de Bombeiros em todo o Estado. O público poderá fazer a doação de brinquedos e peças de vestuário novos que serão entregues a crianças em situação de vulnerabilidade social do Estado.

“Com união, parceria e comprometimento, vamos juntos fazer a diferença no Natal de muitas famílias paranaenses. Precisamos de cada doação, para que essa mobilização seja possível”, afirmou Luciana. “Desejamos que todos possam sentir o espírito natalino e lembrar o verdadeiro sentido dessa data, onde o amor, a união e os valores familiares são nossos bens mais importantes”.

Os brinquedos e peças de vestuário arrecadados serão distribuídos para os municípios paranaenses com baixo IDH, conforme os critérios estabelecidos pela Superintendência, para então serem entregues às crianças.