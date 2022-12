Duas mulheres são presas na rodoviária de Campo Mourão por contrabando de cigarros

Atendendo a uma denúncia anônima, a Polícia Militar prendeu duas jovens de 22 anos que transportavam um total de 289 maços de cigarros em um ônibus que fazia o itinerário Cascavel/Londrina. A abordagem aconteceu no momento em que o coletivo chegou na rodoviária de Campo Mourão.

Na bagagem de uma delas havia 150 maços e na mala da outra mulher, mais 139. A denúncia apontava apenas uma passageira suspeita, mas durante a abordagem a equipe policial foi informada de que mais uma mulher estaria transportando cigarros contrabandeados.

A primeira relatou que faria a entrega da mercadoria (150 maços) em São Paulo, enquanto a outra disse que o destino do cigarro (139 maços) era Londrina.

As duas receberam voz de prisão, foram encaminhadas ao quartel para confecção do Boletim de Ocorrências e depois levadas para a sede da Polícia Federal, em Maringá juntamente com os produtos apreendidos para os procedimentos cabíveis.