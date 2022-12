Campo Mourão ganha Museu no Parque Lago Azul

Uma parceria da Fundação Cultural de Campo Mourão com o Parque Estadual Lago Azul possibilitou a criação de mais um Museu em Campo Mourão. Formado com o acervo do Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, o Museu Edson Battilani – Parque Lago Azul reúne mais de 200 peças que retratam o cotidiano de Campo Mourão no século 20.

Ainda sem data oficial para inauguração, o novo museu foi instalado numa casa de madeira, usada pelos operários da Usina Mourão I durante suas obras de construção na década de 1960. Além das coleções, o novo espaço cultural vai mostrar fotografias da construção da Usina São João e da Usina Mourão I, construídas pelo Governo do Estado nas décadas de 1940, 1950 e 1960.

A escolha do patrono do novo museu é uma homenagem ao homem público, vereador, engenheiro agrônomo e defensor da criação do Parque Estadual Lago Azul na década de 1990.